هزات أرضية جديدة تضرب الساحل السوري

رام الله - دنيا الوطنشهد الساحل السوري، وقوع هزتين أرضيتين، وصفت شدتهما بالخفيفة في الساعات القليلة الماضية.ووقعت الأولى بعد الساعة 12 منتصف الليل، والثانية 5 فجراً (بالتوقيت المحلي)، اليوم السبت.وأفادت صفحة (طرطوس) عبر حسابها بموقع (تويتر) بوقوع هزة أرضية خفيفة قبالة الساحل السوري بقوة 2.7، عند الساعة 00:45 بعمق 8 كم، تبعد 51 كم شمال غرب اللاذقية، تلتها هزة خفيفة أخرى في وقت لاحق.