هزات أرضية جديدة تضرب الساحل السوري
رام الله - دنيا الوطن
شهد الساحل السوري، وقوع هزتين أرضيتين، وصفت شدتهما بالخفيفة في الساعات القليلة الماضية.
ووقعت الأولى بعد الساعة 12 منتصف الليل، والثانية 5 فجراً (بالتوقيت المحلي)، اليوم السبت.
وأفادت صفحة (طرطوس) عبر حسابها بموقع (تويتر) بوقوع هزة أرضية خفيفة قبالة الساحل السوري بقوة 2.7، عند الساعة 00:45 بعمق 8 كم، تبعد 51 كم شمال غرب اللاذقية، تلتها هزة خفيفة أخرى في وقت لاحق.
شهد الساحل السوري، وقوع هزتين أرضيتين، وصفت شدتهما بالخفيفة في الساعات القليلة الماضية.
ووقعت الأولى بعد الساعة 12 منتصف الليل، والثانية 5 فجراً (بالتوقيت المحلي)، اليوم السبت.
وأفادت صفحة (طرطوس) عبر حسابها بموقع (تويتر) بوقوع هزة أرضية خفيفة قبالة الساحل السوري بقوة 2.7، عند الساعة 00:45 بعمق 8 كم، تبعد 51 كم شمال غرب اللاذقية، تلتها هزة خفيفة أخرى في وقت لاحق.
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