مصرع طفلة دهساً بـ "الخطأ" من قبل أحد أقربائها غرب الخليل





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناءً على بلاغ ورد لغرفة عمليات شرطة الخليل، حول دخول طفلة متوفاة لمستوصف "بيت أولا" مصابة بحادث سير، على الفور تحركت شرطة المرور؛ للوقوف على ملابسات الحادث.





وأضاف: أن الطفلة، قد تعرضت للدهس بالخطأ أثناء وجودها بساحة منزلها ببلدة "بيت أولا" من قبل أحد أقربائها، وقد جرى نقل الجثمان لمشفى الأهلي بمدينة الخليل، وإبلاغ النيابة العامة، والمباشرة بالتحقيق بالحادث من قبل شرطة المرور.

رام الله - دنيا الوطنلقيت اليوم، طفلة تبلغ من العمر (عامين) مصرعها، جراء تعرضها لحادث دهس بساحة منزلها في بلدة بيت أولا، غرب الخليل.