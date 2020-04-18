المحافظ حميد: نُحمل الاحتلال مسؤولية تجاهله لمطالب توفير الإجراءات الوقائية للأسرى

وقال حميد في تصريح صحفي صدر عن دائرة الإعلام بالمحافظة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن قضية الأسرى، كانت وما زالت، وستبقى الأولوية الوطنية الأولى على مختلف الأصعدة، مشدداً على أن كافة الجهات الرسمية، تعمل على تقديم الإسناد والدعم لهم، بمختلف المجالات، أهمها استمرار الفعاليات التضامنية بكافة أشكالها، رغم جائحة (كورونا).





وأشار حميد إلى أن بيت لحم، وباقي المحافظات الفلسطينية، نظمت فعاليات متعددة، رغم كل مصاعب الإجراءات الوقائية، للتأكيد على أن شعبنا سيبقى وفياً لقادته وأبنائه وإخوانه الأسرى، الذين قدموا أغلى ما يملكون لقضيتهم الوطنية، وما زالوا رأس حربة في مواجهة المحتل.





وحمل محافظ بيت لحم، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين في سجونه، والذين يعانون سياسة الإهمال الطبي، خصوصاً في ظل جائحة (كورونا)، حيث تشير كافة التقارير إلى عدم قيام سلطات الاحتلال بتوفير أية مستلزمات لحمايتهم ووقايتهم من الفيروس، بل على العكس، فإن سلطات الاحتلال، سحبت من (كانتينا) بعض مواد التنظيف، التي يمكن أن تساعد الأسرى في حماية أنفسهم، مما يشير إلى وجود نوايا خبيثة مبيتة للنيل من الأسرى.



ودعا حميد كافة مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، ومختلف الجهات الرسمية إلى العمل على حماية الأسرى، من خلال تطبيق المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تنص على حماية أسرى الحرب، وتوفير الحماية لهم

رام الله - دنيا الوطنحيا اللواء كامل حميد، محافظ بيت لحم صمود الأسرى الفلسطينيين، وتضحياتهم داخل غياهب سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على أن جماهير الشعب الفلسطيني وقيادته بكافة الفصائل، ستبقى وفية للأسرى وقضيتهم، التي تعتبر من أولويات القيادة الفلسطينية، وهو ما عبر عنه الرئيس محمود عباس في خطابه قبل يومين، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.