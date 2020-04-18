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"المرور" بغزة: لم تُسجل حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: لم تُسجل حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، اليوم السبت: إنه لم تسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي حوادث سير.

وكانت الشرطة، أعلنت عن ثمانية حوادث سير، وقعت أول أمس في قطاع غزة، أسفرت عن سبع إصابات.

وكشفت شرطة المرور في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحركة المرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسيية، منذ الصباح الباكر.

 كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين مُنسابة بشكل اعتيادي.

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