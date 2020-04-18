"المرور" بغزة: لم تُسجل حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية





وكشفت شرطة المرور في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحركة المرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسيية، منذ الصباح الباكر.





كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين مُنسابة بشكل اعتيادي.





وكانت الشرطة، أعلنت عن ثمانية حوادث سير، وقعت أول أمس في قطاع غزة، أسفرت عن سبع إصابات.