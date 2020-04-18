عريقات يبحث أفق التسوية ومكافحة فيروس (كورونا) مع عدد من المسؤولين الأوروبيين





ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تحدث عريقات، مع كل من وزيرة خارجية إسبانيا، ارنشا جونزاليس، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيرلندا، سيمون كوفني، ونائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بغدانوف.





وتناول عريقات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين.



وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أنه وجد إجماعاً من محدثيه على رفض الضم والاستيطان، والحفاظ على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، ودعم (أونروا)، ومكافحة فيروس (كورونا) لوقف انتشاره، وتحييد آثاره السلبية".

رام الله - دنيا الوطنأجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مزيداً من الاتصالات والمحادثات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين.