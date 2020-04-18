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شؤون فلسطينية

افتتاح مُختبر وزارة الصحة لفحص (كورونا) في محافظة جنين

افتتاح مُختبر وزارة الصحة لفحص (كورونا) في محافظة جنين
مختبر محافظة جنين
رام الله - دنيا الوطن
افتتح محافظ جنين، أكرم الرجوب، ومدير الصحة في جنين، وسام صبيحات، اليوم السبت، مختبر وزارة الصحة لفحص (كورونا)، وذلك في المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية في مثلث الشهداء جنوب جنين، وبتبرع من وزارة الزراعة.

واستهل الرجوب حديثه، بنقل تحيات ومباركة الرئيس محمود عباس، بافتتاح هذا المركز المتطور، قائلاً: إن هذا الاهتمام من قبل الرئيس، يستوجب على كافة المواطنين، بأن يكونوا على قدر المسؤولية من الوعي لمكافحة هذا الوباء المستجد عالمياً، ومؤكداً أن هذا الافتتاح، جاء نتيجة جهد متكامل بين الوزارات من أجل مصلحة شعبنا، والحفاظ على سلامته، ومشيداً بدور وزارة الزراعة في تبرعها بهذا المركز.

وأشاد المتحدثون بالجهود المستمرة من قبل كافة الوزارات، خاصة وزارة الزراعة، التي وفرت هذا المختبر البعيد عن التجمعات السكانية، ويحوي على تقنيات عالية، والذي يأتي ضمن الجهود المستمرة والاستعدادات من أجل توفير السلامة العامة للمواطنين.

وأشاروا إلى أن هذا المختبر، يستطيع يومياً فحص ما بين 300-500 عينة، وأن من شأن ذلك أن يوفر الجهد والوقت من أجل الحصول على النتيجة خلال 4 ساعات.

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