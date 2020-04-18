روسيا تُسجّل 4785 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة





وهذا الرقم يرفع عدد المصابين الكلي إلى 36793 مصاباً، وفق ما أعلنت اللجنة الروسية لمحافحة فيروس (كورونا)، اليوم السبت،

في بيان لها.





وأشارت إلى أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في موسكو حيث بلغ 2649 من إجمالي حصيلة الإصابات اليومية، كما ثبت إصابة 428 شخصاً في ضواحي موسكو و139 شخصاً في مدينة بطرسبورغ.



وارتفع عدد المتوفين إلى 313 شخصاً، جراء فيروس (كورونا)، بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكدت اللجنة تماثل 3057 شخصاً للشفاء منذ بدء تفشي فيروس (كورونا)، وغادر 467 شخصاً المستشفيات، أمس الجمعة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا اليوم السبت، 4785 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.