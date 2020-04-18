رئيس جامعة الأزهر: نُواصل العمل بقوة لإنجاز الفصل الدراسي الحالي





وأكد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على رفض قبول مبدأ الفشل في هذه التجربة، والتي قد لا تكون كاملة النجاح، "ولكنها ستدفع إلى تأسيس وحدة للتعليم الإلكتروني بعد انتهاء جائحة (كورونا)".





وقال التيان في رسالة للعاملين في الجامعة: "أدرك وأشعر بحجم همومكم، نتيجة تأخر الرواتب أو صرف سلف منها، ولكننا بصدق وبجهد يفوق التصور، نحاول ونطرق كل الأبواب، ونجتهد في إدارة الأموال الموجودة، ونعمل بكل ما هو ممكن لتأمين الحياة الكريمة لعوائل العاملين، وأدعوكم للصبر والتحمل، وإن شاء الله سيكون الفرج قريباً.





وتعاني جامعة الأزهر بغزة من أزمة مالية خانقة منذ سنوات، في حين أثرت جائحة (كورونا) بشكل سيئ على إدارة تمويلها، كون الرسوم الدراسية تعتبر المصدر الأساسي لتمويل نشاطاتها، إضافة للظروف الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها سكان قطاع غزة.





وشدد التيان على أن مبدأ التراجع مرفوض، قائلاً: "نريد أن تكون جامعتنا كعادتها نموذجاً للنجاح والتميز، فنتائج عملية التعليم الإلكتروني، التي تخوضها الجامعة، ستكون محط أنظار المؤسسات التعليمية الأخرى ، بالرغم من كل المعيقات والجهود المضنية، التي تبذل لخدمة الطلبة، وإعلاء شأن الجامعة".





وقدم التيان شكره للجميع، وخاصة اللجنة الفنية القائمة على متابعة وصيانة نظام "المودل" والذين يواصلون الليل بالنهار لحل الإشكاليات التقنية، وإنجاح العمل، مقدماً شكره لكوادر الأمن والحراسات، الذين استمروا على رأس عملهم، ولم تمنعهم كل الصعوبات من تأدية واجباتهم بضمير وانتماء.





وعبر التيان عن ثقته واعتزازه بالعاملين في الجامعة، داعياً إياهم للتفكير الإيجابي، والتحمل من أجل الجامعة، مرحباً بأي مقترحات من شأنها المساعدة في تجاوز هذه الأوقات الصعبة.





والتزمت جامعة الأزهر بغزة، بإعلان الرئيس محمود عباس، حالة الطوارئ بالتزامن مع الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس (كورونا)، وأغلقت أبوابها، وأطلقت نظام التعليم الإلكتروني عبر بوابة تُسمى "موديل" يتم من خلالها نشر محاضرات مصورة من قبل الكادر الأكاديمي، والتواصل مع كافة الطلبة بهدف الحفاظ على جودة التعليم، الذي تتميز به الجامعة في فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأكد الأستاذ الدكتور، أحمد التيان، رئيس جامعة الأزهر بغزة، أن كوادر الجامعة المخلصة، ستواصل العمل بقوة وعزم، حتى استكمال المهمة، وإنجاز الفصل الدراسي الحالي.