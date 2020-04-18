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شؤون فلسطينية

العاروري: موعد الحرية للأسرى قد اقترب وآمل ألا تنتهي هذه السنة إلا بتحريرهم

العاروري: موعد الحرية للأسرى قد اقترب وآمل ألا تنتهي هذه السنة إلا بتحريرهم
صالح العاروري
رام الله - دنيا الوطن
أكد صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن حركته منذ انطلاقتها، وضعت تحرير الأسرى على سلّم أولوياتها، وحاولت مرارًا بعمليات نُفذت ونجحت، وأخرى لم تنجح، لكن المحاولات لتحرير الأسرى مستمرة منذ البداية.

وقال العاروري في برقية وفاء للأسرى الفلسطينيين، بثها مكتب إعلام الأسرى: إنه على ثقة بأن موعد الحرية للأسرى في سجون الاحتلال، قد اقترب بإذن الله، مضيفًا: آمل ألَّا تنتهي هذه السنة إلا وقد تحرر أسرانا من هذا القيد.

وأوضح أن موضوع تحرير الإنسان من القيد والسجان بالنسبة لنا في حركة حماس، هو عنوان جدية ومصداقية، وقدرة المقاومة على إنجاز أهدافها، مشيرًا إلى أن العمل على تحرير الأسرى واجب وفخر وشرف لا نختبئ أو نخجل منه، بل نجهر به، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل إنجاز هذه المهمة المقدسة.

وأكد العاروري أن مكانة الأسرى، ليست بحاجة للتأكيد عليها، فقضيتهم محط إجماع عند شعبنا وأمتنا، وكل أحرار العالم، وأن فرحة تحرير الأسرى، ستكون عنوان الانتصار والتحرير.    

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