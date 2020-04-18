6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين، مشيرة إلى وفاة الحاجة نوال أبو الحمص، من بلدة العيسوية بالقدس، نتيجة إصابتها بفيروس (كورونا).



وقالت الكيلة، في الإيجاز الصحفي اليومي، بشأن فيروس (كورونا): إن الإصابات ثلاث سيدات وثلاثة رجال، ليرتفع أعداد المصابين إلى 313 إصابة 300 في المحافظات الشمالية، و13 بالمحافظات الجنوبية.



وأوضحت، أن الحالات الصحية لجميع المصابين مستقرة حتى اللحظة، ولا يوجد أي مريض بالعناية المكثفة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة 242 حالة، بينما حالات الشفاء 69 حالة من أصل 313 حالة.



وأشارت الكيلة إلى أن المحجورين حالياً 16 ألفاً و800 مواطن، ومجمل الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا 22 ألف فحص.