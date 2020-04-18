طالع أسعار الدجاج اليوم السبت في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

شهدت أسعار الدجاج في قطاع غزة، اليوم السبت، استقراراً على الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الدجاج الحي في أسواق غزة اليوم 11 شيكلاً، فيما سعر كيلو الصدر إلى 20 شيكلاً، وكبدة الدجاج 17 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وجناح الدجاج 9 شواكل.



وفيما يلي أسعار الدجاج وملحقاته في غزة اليوم:



1 - كيلو الدجاج الحي 11 شيكلاً.



2 - كيلو استيكات 22 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 14 شيكلاً.



4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 20 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 9 شواكل.



8- كيلو الشيش 22 شيكلاً.