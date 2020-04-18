شؤون فلسطينية

وفاة طالب من قطاع غزة في مصر إثر أزمة صحية مفاجئة

وفاة طالب من قطاع غزة في مصر إثر أزمة صحية مفاجئة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، عن وفاة طالب كلية الطب، فراس مصطفى العويني، من قطاع غزة، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقال بيان سفارة فلسطين بالقاهرة، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "يتقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح ، ومستشارو وكوادر السفارة والمندوبية، بخالص العزاء والمواساة القلبية إلى آل العويني الكرام، لوفاة فقيدهم الطالب الفلسطيني فراس مصطفى حسن العويني، الدارس بالفرقة الأولى بكلية الطب البشري في جامعة الزقازيق، إثر أزمة صحية مفاجئة".

وأضاف البيان: "تتقدم السفارة بأصدق التعازي إلى آل الفقيد وذويه وعموم آل العويني الكرام؛ سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وعظيم عفوه ومغفرته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".

وأوضحت السفارة، أن مندوبها سيتوجه فجر السبت لاستكمال إجراءات استخراج وثائق الوفاة، ونقل الجثمان من مدينة الزقازيق إلى القاهرة، تمهيداً لنقله إلى قطاع غزة؛ ليوارى الثرى بالوطن.

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