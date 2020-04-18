"ارجع ياسليمان".. شاهد كيف انتهت المطاردة الإلكترونية لمُواطن بالخليل مُصاب بـ"كورونا"؟

رام الله - دنيا الوطن

دشن مجموعة نشطاء فلسطينيون هاشتاج ‫#‏إرجع_يا_سليمان‬، يُطالبون خلاله الشاب الفلسطيني سليمان المُصاب بفيروس كورونا المستجد، بتسليم نفسه إلى الجهات المُختصة.

بدأت القصة التي رواها النشطاء بهروب سليمان من مدينة يطا بالخليل، رافضاً تسليم نفسه للحجر الصحي إلا بشرط إسقاط حكم بالسجن عشر سنوات صادر بحقه.

وكتب الناشط محمد فارس جرادات: "لم ينجح هشتاج #ارجع_يا_سليمان في عودته لرشده وتسليم نفسه للعلاج من كورونا، بعد أن هرب غداة ثبوت إصابته،

ولكن مطاردته واعتقاله في الداخل من المحتلين نجح للأسف الشديد، حيث عاد للخليل مقيدا!

وربنا يسامحك يا سليمان".

وطالبته الناشطة رشا فرحات بتسليم نفسه قائلة: "ارجع يا سليمان واستهدي بالله ..مش ناقصاك القصة".

ونشر الإعلامي هشام أبو شقرة مطالب سليمان، وعلق: "مصاب بالكورونا من يطا يرفض تسليم نفسه للطب الوقائي ويفر الى الجبال وله مطالب من اجل تسليم نفسه".

وكتب حمزة أبو جراد: "ارجع يا سليمان إحنا داخلين على رمضان".

وكشفت الإعلامية كاري ثابت أن المساجد بالخليل أيضاً شاركت بالبحث عن سليمان، وكتبت كاري: "الليلة اللي فاتت شرد زلمة معه كوورنا اسمه سليمان ع جبال الخليل ،الجوامع من مبارح صارت تنادي عليه الهاشتقات دبت الدنيا ولسة الدنيا مقلوبة عليه".

وأعلنت صفحة "الخليل المنطقة الجنوبية" أن سليمان تسبب بفرض حظر تجول كامل على الكرمل، وكتبت الصفحة: "سليمان مخامرة هو المصاب من مدينة يطا وهو الآن هارب الى الجبال حيث يرفض تسليم نفسه للحجر قبل تلبية مطالبه و بإسقاط حكم حبسه بالسجن لعشر سنوات".

وأضافت: "وقد خالط سليمان العديد من الناس في بلدة الكرمل وخارجها وعلى إثر ذلك قد تم فرض حظر التجول الشامل على الكرمل".

ونشر الناشط والإعلامي أيمن العالول عبر صفحته على "الفيسبوك" فيديو يرصد لحظة القبض على المواطن سليمان، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلق العالول: "سليمان انمسك في السبع وجاري تسليمه للسلطة".

وهذا ما أكدته صفحة محافظة الخليل الرسمية، والتي أكدت أن سليمان مع الجهات المختصة، ولم يصدر بحقه مذكرة توقيف، وأضافت: "بخصوص الحالة المصابة من يطا تم تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف للمذكور بسبب وضعه الصحي علما انه لم يصدر بحقه اي حكم من القضاء".

يُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الجمعة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين، وبذلك يصبح

عدد الإصابات المسجلة في جميع المحافظات 307 إصابة.