شؤون فلسطينية

"ارجع ياسليمان".. شاهد كيف انتهت المطاردة الإلكترونية لمُواطن بالخليل مُصاب بـ"كورونا"؟

"ارجع ياسليمان".. شاهد كيف انتهت المطاردة الإلكترونية لمُواطن بالخليل مُصاب بـ"كورونا"؟
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دشن مجموعة نشطاء فلسطينيون هاشتاج ‫#‏إرجع_يا_سليمان‬، يُطالبون خلاله الشاب الفلسطيني سليمان المُصاب بفيروس كورونا المستجد، بتسليم نفسه إلى الجهات المُختصة.

بدأت القصة التي رواها النشطاء بهروب سليمان من مدينة يطا بالخليل، رافضاً تسليم نفسه للحجر الصحي إلا بشرط  إسقاط حكم بالسجن عشر سنوات صادر بحقه.

وكتب الناشط محمد فارس جرادات: "لم ينجح هشتاج #ارجع_يا_سليمان في عودته لرشده وتسليم نفسه للعلاج من كورونا، بعد أن هرب غداة ثبوت إصابته،
ولكن مطاردته واعتقاله في الداخل من المحتلين نجح للأسف الشديد، حيث عاد للخليل مقيدا!
وربنا يسامحك يا سليمان".


وطالبته الناشطة رشا فرحات بتسليم نفسه قائلة: "ارجع يا سليمان واستهدي بالله ..مش ناقصاك القصة".


ونشر الإعلامي هشام أبو شقرة مطالب سليمان، وعلق: "مصاب بالكورونا من يطا يرفض تسليم نفسه للطب الوقائي ويفر الى الجبال وله مطالب من اجل تسليم نفسه".






وكتب حمزة أبو جراد: "ارجع يا سليمان إحنا داخلين على رمضان".




وكشفت الإعلامية كاري ثابت أن المساجد بالخليل أيضاً شاركت بالبحث عن سليمان، وكتبت كاري: "الليلة اللي فاتت شرد زلمة معه كوورنا اسمه سليمان ع جبال الخليل ،الجوامع من مبارح صارت تنادي عليه الهاشتقات دبت الدنيا ولسة الدنيا مقلوبة عليه".


وأعلنت صفحة "الخليل المنطقة الجنوبية" أن سليمان تسبب بفرض حظر تجول كامل على الكرمل، وكتبت الصفحة: "سليمان مخامرة هو المصاب من مدينة يطا وهو الآن هارب الى الجبال حيث يرفض تسليم نفسه للحجر قبل تلبية مطالبه و بإسقاط حكم حبسه بالسجن لعشر سنوات".


وأضافت: "وقد خالط سليمان العديد من الناس في بلدة الكرمل وخارجها وعلى إثر ذلك قد تم فرض حظر التجول الشامل على الكرمل".

ونشر الناشط والإعلامي أيمن العالول عبر صفحته على "الفيسبوك" فيديو يرصد لحظة القبض على المواطن سليمان، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلق العالول: "سليمان انمسك في السبع وجاري تسليمه للسلطة".

 



وهذا ما أكدته صفحة محافظة الخليل الرسمية، والتي أكدت أن سليمان مع الجهات المختصة، ولم يصدر بحقه مذكرة توقيف، وأضافت: "بخصوص الحالة المصابة من يطا تم تأجيل تنفيذ مذكرة التوقيف للمذكور بسبب وضعه الصحي علما انه لم يصدر بحقه اي حكم من القضاء".



يُذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس الجمعة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في فلسطين، وبذلك يصبح عدد الإصابات المسجلة في جميع المحافظات 307 إصابة.

أخبار ذات صلة

طالع أسعار الدجاج اليوم السبت في قطاع غزة

طالع أسعار الدجاج اليوم السبت في قطاع غزة

وفاة طالب من قطاع غزة في مصر إثر أزمة صحية مفاجئة

وفاة طالب من قطاع غزة في مصر إثر أزمة صحية مفاجئة

عائلة الأسير الشرباتي تُناشد لمعرفة مصير ابنها في سجون الاحتلال

عائلة الأسير الشرباتي تُناشد لمعرفة مصير ابنها في سجون الاحتلال

عريقات يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ملفي التسوية ومكافحة (كورونا)

عريقات يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ملفي التسوية ومكافحة (كورونا)

منظمات المجتمع المدني تُصدر بياناً مشتركاً بذكرى يوم الأسير الفلسطيني

منظمات المجتمع المدني تُصدر بياناً مشتركاً بذكرى يوم الأسير الفلسطيني

مجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التمييز العنصري تجاه العمال

مجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التمييز العنصري تجاه العمال

التحالف الأوروبي لمناصرة أسري فلسطين يُوجّه نداءً بشأن الأسرى بسجون الاحتلال

التحالف الأوروبي لمناصرة أسري فلسطين يُوجّه نداءً بشأن الأسرى بسجون الاحتلال

ضبط ست مركبات وإغلاق 27 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

ضبط ست مركبات وإغلاق 27 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

القرد لسا بتنطط

القرد لسا بتنطط

شؤون فلسطينية

عائلة الأسير الشرباتي تُناشد لمعرفة مصير ابنها في سجون الاحتلال

عائلة الأسير الشرباتي تُناشد لمعرفة مصير ابنها في سجون الاحتلال

عريقات يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ملفي التسوية ومكافحة (كورونا)

عريقات يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ملفي التسوية ومكافحة (كورونا)

منظمات المجتمع المدني تُصدر بياناً مشتركاً بذكرى يوم الأسير الفلسطيني

منظمات المجتمع المدني تُصدر بياناً مشتركاً بذكرى يوم الأسير الفلسطيني

مجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التمييز العنصري تجاه العمال

مجلس منظمات حقوق الإنسان يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة التمييز العنصري تجاه العمال

التحالف الأوروبي لمناصرة أسري فلسطين يُوجّه نداءً بشأن الأسرى بسجون الاحتلال

التحالف الأوروبي لمناصرة أسري فلسطين يُوجّه نداءً بشأن الأسرى بسجون الاحتلال

ضبط ست مركبات وإغلاق 27 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

ضبط ست مركبات وإغلاق 27 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

الشرطة تضبط ثماني مركبات وتُغلق 50 محلاً تجارياً في نابلس

الشرطة تضبط ثماني مركبات وتُغلق 50 محلاً تجارياً في نابلس

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

منوعات

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

يظهر ويختفي فجأة.. ابنة شقيقة راغب علامة تروي تفاصيل إصابتها بكورونا

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام &#34;عود البطل&#34;

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام "عود البطل"

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

عربي

الإمارات: حالتا وفاة و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات: حالتا وفاة و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالسودان وبدء سريان الإغلاق الكامل وحظر التجوال

30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالسودان وبدء سريان الإغلاق الكامل وحظر التجوال

تونس تُقرر تمديد الحجر الصحي الشامل للوقاية من انتشار (كورونا)

تونس تُقرر تمديد الحجر الصحي الشامل للوقاية من انتشار (كورونا)

المغرب: 281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات 24 الماضية

المغرب: 281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات 24 الماضية