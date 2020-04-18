إيطاليا تُعلن الانتصار على فيروس (كورونا) في مناطق الجنوب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مسؤولو الصحة في إيطاليا، تحقيق انتصار في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد في المناطق الفقيرة بجنوب البلاد، الذي كان أقل استعداداً وتجهيزاً لمكافحة الوباء مقارنة بمناطق الشمال الغنية.



وأكد رئيس المجلس الصحي العام، فرانكو لوكاتيللي للصحفيين: لقد منعنا انتشار العدوى في المناطق الجنوبية، مضيفاً: "هذه الآن حقيقة واقعة مدعمة بالأرقام"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.



إلى ذلك، قال رئيس خدمة الحماية المدنية أنجيلو بيريللي: حققنا أكبر عدد من حالات الشفاء منذ بداية الأزمة.



وكان رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، حذّر قبل ستة أسابيع من أن قدرة ايطاليا على مواجهة انتشار(كوفيد-19) تعتمد بشكل كبير على حصر الوباء في بؤرة تفشيه في ميلانو في شمال البلاد.



وأدى الوباء إلى وفاة 22,745 شخصاً في هذا البلد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 60 مليون نسمة، وكان من أكثر الدول تضرراً في العالم، جراء الفيروس.