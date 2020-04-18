شؤون فلسطينية

عائلة الأسير الشرباتي تُناشد لمعرفة مصير ابنها في سجون الاحتلال

عائلة الأسير الشرباتي تُناشد لمعرفة مصير ابنها في سجون الاحتلال
أيمن الشرباتي
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت عائلة الأسير في سجون الاحتلال، أيمن الشرباتي، كافة الجهات الرسمية والحقوقية بالعمل على معرفة حالة ابنها الصحية والجسدية، بعد انقطاع أخباره منذ فترة طويلة.

وأكدت عائلة الشرباتي، أنه منذ أكثر من 21 يوماً لا توجد لديها أي أخبار أو معلومات عن ابنها الأسير، ولا تعلم حتى مكان وجوده، ما تسبب بحالة من القلق لديها، في ظل انتشار فيروس (كورونا)، كما نقل موقع (حرية نيوز).

وكان الشرباتي قد أشعل النار في غرفة السجانين بساحة الفورة في سجن (نفحة) الصحراوي، في 26 من شهر آذار/ مارس الماضي، احتجاجاً على تجاهل إدارة سجون الاحتلال لمطالب الأسرى، وعدم اتخاذها التدابير الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس (كورونا)، إضافة إلى حرمان الأسرى من 140 صنفاً من (كانتينا) بما فيها مواد التنظيف.

ومنذ ذلك اليوم، عزل الاحتلال الأسير الشرباتي في الزنازين، وقام بإجراء محاكمة داخلية، وفرض عليه عقوبات قاسية، ومنها حرمانه من الزيارة و(كنتينا) وغرامة مالية، وتعويضات عن خسائر الحريق.

والأسير شرباتي (51 عاماً) من مدينة الخليل، اعتقل عام 1988 ومحكوم بالسجن لمدة 100 عام، وتنقل بين عدة سجون إسرائيلية، وقام قبل عدة أشهر بحرق علم الاحتلال في أحد السجون، وعلى إثرها جرى قمعه من قبل سلطات الاحتلال.

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