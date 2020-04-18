شؤون فلسطينية

عريقات يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ملفي التسوية ومكافحة (كورونا)

عريقات يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ملفي التسوية ومكافحة (كورونا)
ميخائيل بوغدانوف وصائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية، ومكافحة وباء (كورونا)، (كوفيد- 19).

وناقش المسؤولان أثناء مكالمة هاتفية، بادر لها الجانب الفلسطيني، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين، وفق بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية.

وذكر البيان، أن المحادثات ركزت "بشكل خاص على مكافحة عدوى الوباء، والإجراءات التي تتخذها السلطات الروسية والفلسطينية، لوقف انتشاره، وتحييد آثاره السلبية"، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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