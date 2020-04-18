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الإمارات: حالتا وفاة و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الإمارات: حالتا وفاة و477 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 477 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ تفشي الفيروس في البلاد، إلى 6302، فضلاً عن 37 حالة وفاة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

في السياق، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على (تويتر) يوم الجمعة: إن الإمارة، مددت حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعاً، في إطار برنامج التعقيم الشامل للسيطرة على تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وفرضت الإمارات، حظر تجول ليلياً على مستوى البلاد منذ 26 آذار/ مارس بسبب حملة التعقيم، لكن دبي في الرابع من نيسان/ أبريل، وسعت نطاقه داخل الإمارة؛ ليكون على مدار 24 ساعة لمدة أسبوعين.

وقالت الحكومة الاتحادية على (تويتر) يوم الجمعة: "الهلال الأحمر الإماراتي، يعلن كفالة ورعاية كافة أسر المتوفين بسبب فيروس (كورونا) المستجد من جميع الجنسيات في الدولة".

وتعد الإمارات ثاني أعلى عدد إصابات بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، بعد السعودية.

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