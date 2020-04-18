دولة تدعو مواطنيها للتخلص من العزلة: عانقوا الأشجار

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت أيسلندا مواطنيها بارتياد المناطق كثيفة الأشجار، مقدمة اقتراحاً غير عادي، لمن يعاني من انعدام الاختلاط جراء حالة الإغلاق العام المرتبطة بفيروس (كورونا) بأن يقوم بعناق شجرة.



ونصحت هيئة حماية الغابات، المواطنين "بالذهاب إلى الغابات وعناق شجرة، والاستمتاع بمزايا أن تكون محاطاً بالأشجار"، وفق وكالة (رويترز).



وقال أحد حراس الغابات لشبكة (آر يو في) التلفزيونية في أيسلندا: إنه "عندما تقوم بعناق (شجرة)، تشعر بها أولاً في أصابع قدميك، وبعدها إلى الأعلى في الأرجل، حتى الصدر، وبعدها إلى الرأس".



وأوضح أنه "شعور رائع من الراحة، وبعد ذلك، تكون مستعداً ليوم جديد وتحديات جديدة".



وقام عمال الغابات بإزالة الثلوج في هالورمستادهور، وهي أكبر غابة في شرق البلاد، بحيث يستطيع الزوار التنزه فيها، بينما يحافظون على مسافة التباعد الآمن عن بعضهم البعض.