شؤون فلسطينية

التحالف الأوروبي لمناصرة أسري فلسطين يُوجّه نداءً بشأن الأسرى بسجون الاحتلال

التحالف الأوروبي لمناصرة أسري فلسطين يُوجّه نداءً بشأن الأسرى بسجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه التحالف الأوروبي لمناصرة أسري فلسطين، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17 نيسان/ إبريل نداءً عاجلاً بشأن أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب التحالف في النداء، بإجراء فحوصات على الأسرى المشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد، بالإضافة إلى إرسال لجان طبية محايدة، وخاصة من الصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية إلى السجون؛ للتأكد من الإجراءات المتخذة لحماية الأسرى من خطر (كورونا).

كما طالب بالإفراج عن الأسرى المرضى والأطفال، وفيما يلي نص النداء الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني وفي ظل تفشي وباء الكورونا،
أنقذوا حياة الأسرى الفلسطينيين!
إلى الأمين العام للأمم المتحدة
الى منظمة الصحة العالمية
الى المفوض السامي لحقوق الإنسان
الى المفوضية الأوروبية
وإلى كل الحكومات والبرلمانات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان!

كما يتعرض كل منا، بسبب تفشي الكورونا، للاضطراب وللعزل الطوعي والقسري منذ أسابيع، يعاني حوالي 5000 أسيرة وأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر بكثير مما نعرفه. 

فالأسرى وخاصة الأطفال (180) والنساء (41) والشيوخ والمرضى بأمراض مزمنة (700) مثل السكري وأمراض الجهاز التنفسي وضغط الدم معرضين مباشرة للإصابة القاتلة بهذا المرض، وما زالت سلطات الاحتلال، وبالرغم من إصابة بعض السجانين بفيروس (كورونا) ترفض توفير الأدوات والإجراءات الإحتياطية للمعتقلين، سواء من كمامات او معقمات او فحوصات وقائية.

إننا كمؤسسات مجتمع مدني 557 مؤسسة متواجدة في 46 دولة وناشطة في القارات الست، وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني 17/4 نطالب بما يلي:

1- إجراء فحوصات على الأسرى المشتبه بإصابتهم.
2- إرسال لجان طبية محايدة، وخاصة من الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية إلى السجون؛ للتأكد من الإجراءات المتخذة لحماية الأسرى من خطر (كورونا).
3- الإفراج عن الأسرى، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والسيدات، وخاصة المعرضين منهم للإصابة القاتلة.
4- توفير آليات التواصل ما بين الأسير وعائلته ومحاميه.
5- حسين وسائل النقل للمستشفيات، وتأمين الخدمات الطبية اللازمة للأسرى.

ندعوكم للوقوف معاً من أجل الدفاع عن أسرى فلسطين خلف قضبان سجون الاحتلال، وعدم تركهم وحدهم فريسة لعنف وعنجهية الاحتلال.

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