ترامب يُعلّق على معلومات تخليق فيروس (كورونا) بمختبرات صينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المعلومات التي تُفيد بأن فيروس (كورونا) المستجد، ربما يكون قد نشأ في مختبر بالقرب من مدينة ووهان الصينية، "منطقية".



وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي لخلية أزمة مواجهة جائحة (كورونا)، الذي يعقده بشكل يومي من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن: إنه "لربما تم تخليق فيروس كورونا بمختبرات صينية".



وأوضح قائلًا: نحن نبحث في هذا الأمر، لكن حتى الآن يبدو هذا الاحتمال منطقياً"، مضيفاً: "هم يقولون إنه انتقل من خلال نوع من الخفافيش، لكن هذه الخفافيش كانت لا تباع في أسواق الحيوانات الحية بمدينة ووهان، بل في مكان يبعد 40 ميلاً عن المدينة".



وأكد أن الوباء انتشر من الصين إلى أنحاء العالم كافة، مضيفاً: "حتى الآن هناك 184 دولة حول العالم، تعاني من الفيروس، وهذا أمر سيئ للغاية".