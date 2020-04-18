ألمانيا تُسجّل 242 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، 242 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4110.



وأظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 3609 إصابة جديدة، خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وبذلك ترتفع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك إلى 137439 حالة، فيما يمثل رابع يوم على التوالي من الزيادة في حالات الإصابة الجديدة.



وأعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان أمس الجمعة، أن فيروس (كورونا) المستجد، بات "تحت السيطرة".



وقال الوزير: إن "أعداد الإصابات انخفضت بشكل كبير، وخصوصاً الارتفاع النسبي على أساس يومي، التفشي بات الآن مجدداً تحت السيطرة"، وفق ما نقلت صحيفة (القدس) المقدسية.