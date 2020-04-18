دولي

البيت الأبيض يُدافع عن إيفانكا بسبب هذا التصرف

البيت الأبيض يُدافع عن إيفانكا بسبب هذا التصرف
إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
رد البيت الأبيض على ما كشفته صحيفة (نيويورك تايمز) بأن ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، تجاهلا توصيات الحجر الصحي المنزلي الرسمية، حيث خرجا للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وفي بيان دفاع عن ايفانكا، قال البيت الأبيض: "احتفلت إيفانكا مع أسرتها الضيقة بعيد الفصح، داخل منشأة مغلقة تُعد بيتا عائلياً.. طريقة تنقلها لم تختلف إطلاقاً عن طريقة تنقلها للعمل، والمكان كان أقل اكتظاظاً من محيط بيتها في واشنطن".

وقال البيت الأبيض في رده على المعلومات، التي كشفتها صحيفة (نيويورك تايمز): إن "إيفانكا وزوجها لم يتواصلا مع أحد في الخارج، خلال فترة وجودهما في النادي، ولم يتحركا داخل هذه المنشأة".

يشار إلى أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، توجها، يوم الثلاثاء الماضي من واشنطن إلى نادي الغولف الخاص بعائلة ترامب في نيوجيرسي لهذه المناسبة، التي بدأ الاحتفال بها في الثامن من نيسان/ أبريل وانتهى يوم الخميس.

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