30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالسودان وبدء سريان الإغلاق الكامل وحظر التجوال

يأتي ذلك، تزامناً مع بدء سريان مرحلة الإغلاق الكامل وحظر التجوال الكلي لـ 21 يوماً في ولاية الخرطوم، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وناشدت الحكومة الانتقالية، سكان الخرطوم، الالتزام بالحظر الكامل للتجوال، الذي يبدأ سريانه اليوم لمدة ثلاثة أسابيع، لمواجهة (كورونا).



جاء ذلك، في تصريحات إعلامية مشتركة بثها التلفزيون الرسمي، الجمعة، لوزير الصحة أكرم علي التوم، ووالي ولاية الخرطوم يوسف آدم الضي، ووزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

رام الله - دنيا الوطنأفادا وزارة الصحة السودانية، اليوم السبت، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، إضافة إلى أربع وفيات.