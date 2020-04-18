بريطانيا قد تُواجه 6 موجات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذر طبيب شهير، من أن بريطانيا، قد تسجل أعلى معدل للوفيات الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا) في أوروبا، داعيًا لأن تكون مستعدة بشكل أفضل لموجات أخرى من الوباء.



وانتقد الطبيب أنتوني كوستيلو، الأستاذ بمعهد الصحة العالمية في يونيفرسيتي كوليدج لندن، خلال لقاء بالفيديو مع لجنة الصحة والرعاية الاجتماعية بالبرلمان البريطاني، الحكومة البريطانية، وقال: إنها كانت "بطيئة للغاية" بالاستجابة لتفشي وباء (كورونا).



وأبلغ كوستيلو، المدير السابق في منظمة الصحة العالمية، اللجنة البرلمانية، بأن البلاد يجب أن تواجه "الواقع القاسي" من حيث أنها لم تتفاعل بسرعة كافية للتحذيرات بشأن تفشي فيروس (كورونا)، بحسب ما نقل موقع (سكاي نيوز).



وأوضح كوستيلو، أن بريطانيا ستنتهي على الأرجح، بأن تكون صاحبة أعلى معدل للوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) الجديد في أوروبا، وأنها ستتفوق على إسبانيا وإيطاليا من حيث عدد الوفيات.



واكد أنه من أجل تجنب ارتفاع كبير آخر في عدد الوفيات، بمجرد أن تبدأ البلاد في تخفيف إجراءات الإغلاق، فإنه على الحكومة البريطانية، تعزيز قدرة اختبار المجتمع، وتبني تتبع الاتصال على غرار كوريا الجنوبية، مضيفاً "نأمل جميعاً أن يؤدي الإغلاق الوطني والتباعد الاجتماعي إلى كبح الوباء بصورة كبيرة، ولكننا سنواجه المزيد من الموجات".



وأشار كوستيلو إلى أنه من المحتمل، أن يبقى الأشخاص الأكثر ضعفاً في بريطانيا في "شكل من أشكال الإغلاق" حتى يتوفر لقاح للفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 14 ألف بريطاني، وأصاب ما يزيد على 100 ألف آخرين.