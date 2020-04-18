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تونس تُقرر تمديد الحجر الصحي الشامل للوقاية من انتشار (كورونا)

تونس تُقرر تمديد الحجر الصحي الشامل للوقاية من انتشار (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت تونس، مساء أمس الجمعة، تمديد الحجر الصحي الشامل بالبلاد للوقاية من انتشار فيروس (كورونا).

ووفق بيان للرئاسة التونسية، فقد قرر مجلس الأمن القومي تمديد الحجر الصحي الشامل حتى الرابع من أيار/ مايو المقبل، مع ترك تحديد المدة القصوى للحجر لرئاسة الحكومة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وكانت وزارة الصحة في البلاد، أعلنت يوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا) إلى 864 مصاباً، بعد تسجيل 42 إصابة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 37.

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