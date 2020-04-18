المغرب: 281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات 24 الماضية

سجلت المغرب في وقت متأخر من مساء الجمعة، 281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وبذلك يصل إجمالي المصابين في البلاد، إلى 2564، وفق ما أوضحت وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 135، فيما تماثل للشفاء 32 شخصاً؛ ليصبح عدد المتعافين 281.



وقال محمد اليوبي، رئيس مديرية الأوبئة في المغرب: إن 172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، تم تسجيلها في البؤر المتواجدة بأربع مدن مغربية من أصل 281 المسجلة خلال 24 ساعة، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ومن المتوقع، أن تنتهي حالة الطوارئ الصحية، التي فرضها المغرب لمنع تفشي الفيروس في البلاد، في 20 نيسان/ أبريل الحالي، بعد أن دخلت حيز التنفيذ في 20 آذار/ مارس الماضي.



وأشارت بعض وسائل الإعلام المغربية إلى احتمال تمديد حالة الطوارئ لأسابيع أخرى.

رام الله - دنيا الوطن