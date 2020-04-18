ضبط ست مركبات وإغلاق 27 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة، ست مركبات وأغلقت 27 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه واستمراراً لما تقوم به الشرطة من إجراءات؛ لتقييد حركة المواطنين ضمن خطتها في قانون الطوارئ، فقد قامت الشرطة بضبط ست مركبات وإغلاق 27 محلاً تجارياً لمخالفتها إجراءات الطوارئ في عدة مناطق داخل المحافظة.



وأضافت: بأن شرطة المرور، قامت بحجز هذه المركبات إدارياً، ومخالفة السائقين.



ودعت الشرطة كافة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية، حفاظاً على حياتهم وسلامتهم، بمنع الحركة والتجمع والالتزام ببيوتهم، وعدم الخروج إلا لحالات الطوارئ القصوى، وذلك تجنباً للإصابة بالعدوى، وبالتالي عدم نشر الفيروس بين المواطنين.