الشرطة تضبط ثماني مركبات وتُغلق 50 محلاً تجارياً في نابلس

ضبطت الشرطة، اليوم ثماني مركبات، وأغلقت 50 محلاً تجارياً، لم تلتزم بحالة الطوارئ بنابلس.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه من ضمن إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية؛ لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين ولأبنائهم، وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع، قامت الشرطة بضبط ثماني مركبات، وأغلقت 50 محلاً تجارياً، لم تلتزم بحالة الطوارئ.





وأوضحت، أن قوة من الشرطة، تواجدت اليوم بشكل مكثف في مركز المدينة، ومراكز الشرطة المتواجدة في مناطق الريف بكافة أرجاء المحافظة، وشددت من إجراءاتها في متابعة تطبيق حالة الطوارئ؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحفاظاً على الأمن والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطن