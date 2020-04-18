الجيش الإسرائيلي: الأضرار التي لحقت بالسياج عند الحدود الشمالية "حدث خطير للغاية"

وعرضت قناة (كان) الإسرائيلية، صورة للثغرة التي تم اكتشافها في وقت سابق في السياج الحدودي مع لبنان شمال، مشيرة إلى أن الأمور، عادت إلى الوضع الطبيعي.

وكان المتحدث باسم الجيش، قال في بيان مقتضب: إنه في أعقاب إنذارات على السياج الحدودي مع لبنان، أُطلقت قبل قليل عدة قنابل إنارة في المنطقة، وقوات الجيش، قامت بتمشيط المنطقة، وتأكدت من عدم وجود أي تسلل إلى الداخل.