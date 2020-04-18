ترامب: أمور غريبة تُحيط بأصل فيروس (كورونا)

وأضاف ترامب: "ليس لدينا أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم، أكبر عدد في العالم لا بد وأن يكون في الصين، إنها دولة ضخمة، وهي تمر بمشكلة ضخمة في هذا، لا بد وأن يكون لديهم أعلى عدد".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث، ولكن تحقيقات كثيرة تجري، وسنكتشف ذلك"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وشكك ترامب أيضاً في عدد الوفيات بالصين، الذي تم رفعه يوم الجمعة، وقالت الصين: إنه لم يتم ضم 1300 شخص توفوا بفيروس (كورونا) في مدينة ووهان إلى العدد الإجمالي للوفيات، ويمثل هذا العدد نصف إجمالي عدد الوفيات، ولكن الصين، رفضت ادعاءات بالتستر.وقال الرئيس الأمريكي أيضاً: إن أشخاصاً كثيرين لا بد وأن يكونوا قد توفوا في الصين، أكثر من الولايات المتحدة، التي أعلنت أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم، نتيجة هذا الفيروس.وكانت محطة (فوكس نيوز) قالت يوم الأربعاء: إن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة "ووهان" في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.