تسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) في مدينة القدس





وقال منير الغول، عضو لجنة الطوارئ المساندة في تصريحات للإذاعة: إن الحالة هي لمسنة تبلغ من العمر (78 عاماً)، من بلدة العيسوية، وهي تدعي نوال خليل إبراهيم أبو الحمص، وأعلن عن وفاتها في الساعة الثالث من فجر اليوم، في مركز طبي بالقدس الغربية.





وأضاف: على الأرجح انتقلت العدوى من ابنها، حيث أن عدد الحالات الكلي في العيسوية، خمس حالات.





رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم السبت، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، في مدينة القدس.