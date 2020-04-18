غانتس: منع نتنياهو التقدم بالمفاوضات سيؤدي بنا للأسف لانتخابات رابعة

غانتس وريفلين ونتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث رئيس (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس، مع رئيس كتلة (يهدوت هتوراة)، يعقوب ليتسمان، ومع رئيس حزب (شاس)، اريه درعي، واطلعهما على أوضاع المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة مع (ليكود).



ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن غانتس قال لـ ليتسمان: إن نتنياهو يمنع التقدم في المفاوضات، مما قد يؤدي بنا مع الأسف إلى جولة رابعة من الانتخابات.



وقال غانتس في تدوينة نشرها على صفحته في موقع (فيسبوك): إن من أسماهم بجهات سياسية، يلعبون لعبة مزدوجة، منتقداً ضمنياً نتنياهو، حيث قال: إن من تهمه دولة إسرائيل لا يجر الدولة إلى جولة رابعة من الانتخابات، في الوقت الذي نشهد أزمة غير مسبوقة.



وأقر غانتس، بأنه لا يعلم حتى الآن ما إذا ستتكلل المساعي لتشكيل الحكومة بالنجاح، مؤكداً أنه وشركاءه يبذلون كل جهد مستطاع من أجل تخليص الدولة من إحدى الأزمات الكبرى التي حلت بها منذ قيامها، مضيفاً أنه إذا "فرضت علينا الذهاب إلى الانتخابات فسنذهب إليها برأس مرفوع، مع العلم أننا قد قمنا بكل ما هو مستطاع من أجل الدولة وقت الأزمة.