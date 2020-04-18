ارتفاع عدد ضحايا فيروس (كورونا) في إسرائيل





وتشير بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي، فإن عدد المتعافين اليومي، أعلى من عدد المرضى الجدد، إذ تماثل 300 للشفاء، بينما انتقلت العدوى إلى 220.





ويتلقى العلاج في مستشفيات إسرائيل 186 مريضاً في حالة خطيرة، يستعين 120 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي، وانتقلت العدوى حتى الآن إلى أكثر من 12 ألفاً 855 شخصاً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتواصل منظمة نجمة داوود الحمراء، حملة لإجراء فحوصات لاكتشاف فيروس (كورونا) بواسطة تشغيل محطات فحص ثابتة ومتنقلة، مع التركيز على دور المسنين.



وأشارت (مكان) إلى أن فحوصات اكتشاف الفيروس لدى الأشخاص، تقترب من 12000 كل يوم.

رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد ضحايا فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، في إسرائيل الليلة الماضية، إلى 152.