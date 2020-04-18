ترامب: نتوقع وصول عدد وفيات (كورونا) بالولايات المتحدة إلى 65 ألف حالة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم السبت، أنه يتوقع وصول عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) المستجد في بلاده إلى 65 ألف حالة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي لخلية أزمة مواجهة جائحة فيروس (كورونا): أنه سيتم توفير أكثر من خمسة ملايين اختبار للفيروس القاتل كل أسبوع، بهدف الإسراع في إعادة فتح البلاد.



وأعلن ترامب عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس (كورونا) من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقال ترامب في إعلان برنامج مساعدة المزارعين: إن "هؤلاء أناس رائعون، وهم أمريكيون عظام لم يشتكوا قط.، إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله"، وسيتضمن البرنامج 16 مليار دولار على شكل مدفوعات مباشرة.

رام الله - دنيا الوطن