استمرار الارتفاع بعدد مصابي ووفيات فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 34 ألفاً يوم الجمعة.





ووصلت الوفيات إلى ما يقرب من 34700 يوم الجمعة، ارتفاعا بنحو 1400 وفاة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.





وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة 680 ألفاً بعد أن ارتفعت بنحو 33 ألفاً يوم الخميس.

وزاد عدد الحالات الجديدة المسجلة لثلاثة أيام على التوالي، وهو أعلى عدد من الإصابات منذ 10 نيسان/ إبريل، حين وصلت إلى عدد قياسي بلغ 35715 حالة جديدة.



وتنتشر الإصابات والوفيات بشكل متفاوت في أنحاء البلاد، حيث سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل نيويورك، ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة.



وأدت أوامر صارمة بالبقاء في المنزل في 42 ولاية؛ لمكافحة انتشار الفيروس المستجد إلى إغلاق الشركات، وتعطيل مظاهر الحياة والإضرار بالاقتصاد، وبدأ بعض المتظاهرين في النزول إلى الشوارع؛ لمطالبة حكام الولايات بإعادة النظر في القيود.

رام الله - دنيا الوطن