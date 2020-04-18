دولي

الصين: 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)

الصين: 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين اليوم السبت، 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، بارتفاع عن 26 حالة أعلنت في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أنه من هذا الرقم كانت 17 حالة لأشخاص جاءوا من الخارج، بارتفاع عن 15 حالة في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقالت وزارة الصحة: إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 54، بتراجع عن 66 حالة قبل يوم، مضيفة: أن ثلاثة من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج.

ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة بزيادة 300 حالة عن العدد الذي تم إعلانه قبل يوم.‭‭‬‬ وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بعد تعديلات في عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة حتى يوم 17 نيسان/إبريل.

أخبار ذات صلة

ترامب يُعلّق على معلومات تخليق فيروس (كورونا) بمختبرات صينية

ترامب يُعلّق على معلومات تخليق فيروس (كورونا) بمختبرات صينية

ألمانيا تُسجّل 242 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

ألمانيا تُسجّل 242 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

البيت الأبيض يُدافع عن إيفانكا بسبب هذا التصرف

البيت الأبيض يُدافع عن إيفانكا بسبب هذا التصرف

بريطانيا قد تُواجه 6 موجات (كورونا)

بريطانيا قد تُواجه 6 موجات (كورونا)

الجيش الإسرائيلي: الأضرار التي لحقت بالسياج عند الحدود الشمالية &#34;حدث خطير للغاية&#34;

الجيش الإسرائيلي: الأضرار التي لحقت بالسياج عند الحدود الشمالية "حدث خطير للغاية"

ترامب: أمور غريبة تُحيط بأصل فيروس (كورونا)

ترامب: أمور غريبة تُحيط بأصل فيروس (كورونا)

غانتس: منع نتنياهو التقدم بالمفاوضات سيؤدي بنا للأسف لانتخابات رابعة

غانتس: منع نتنياهو التقدم بالمفاوضات سيؤدي بنا للأسف لانتخابات رابعة

ارتفاع عدد ضحايا فيروس (كورونا) في إسرائيل

ارتفاع عدد ضحايا فيروس (كورونا) في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

ضبط ست مركبات وإغلاق 27 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

ضبط ست مركبات وإغلاق 27 محلاً تجارياً لمخالفتها التعليمات في سلفيت

الشرطة تضبط ثماني مركبات وتُغلق 50 محلاً تجارياً في نابلس

الشرطة تضبط ثماني مركبات وتُغلق 50 محلاً تجارياً في نابلس

هكذا تفاعل المحجورون شمال قطاع غزة مع قدوم رمضان

هكذا تفاعل المحجورون شمال قطاع غزة مع قدوم رمضان

الجبهة الشعبية(القيادة العامة): الهجوم على مكانة أحمد جبريل يتنافى مع القيم الثورية

الجبهة الشعبية(القيادة العامة): الهجوم على مكانة أحمد جبريل يتنافى مع القيم الثورية

رأفت يرحب بالموقف الروسي الرافض لخطط إسرائيل الخاصة بالضم

رأفت يرحب بالموقف الروسي الرافض لخطط إسرائيل الخاصة بالضم

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح السبت

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح السبت

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

هنية: مستعدون للتفاوض غير المباشر لاتمام صفقة تبادل.. وعلى الاحتلال دفع ثمن أربعة جنود

هنية: مستعدون للتفاوض غير المباشر لاتمام صفقة تبادل.. وعلى الاحتلال دفع ثمن أربعة جنود

منوعات

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام &#34;عود البطل&#34;

بعد شائعة ارتباطهما.. شاهد: وصلة رقص لجوهرة مع عُمر كمال على أنغام "عود البطل"

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يدخلان القفص الذهبي

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

&#34;رامز جلال مجنون رسمي&#34; في رمضان.. شاهد &#34;البوستر&#34; المُرعب

"رامز جلال مجنون رسمي" في رمضان.. شاهد "البوستر" المُرعب

عربي

30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالسودان وبدء سريان الإغلاق الكامل وحظر التجوال

30 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالسودان وبدء سريان الإغلاق الكامل وحظر التجوال

تونس تُقرر تمديد الحجر الصحي الشامل للوقاية من انتشار (كورونا)

تونس تُقرر تمديد الحجر الصحي الشامل للوقاية من انتشار (كورونا)

المغرب: 281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات 24 الماضية

المغرب: 281 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات 24 الماضية

الصحة المصرية: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة المصرية: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا