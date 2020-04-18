الصين: 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)

سجلت الصين اليوم السبت، 27 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، بارتفاع عن 26 حالة أعلنت في اليوم السابق.



وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أنه من هذا الرقم كانت 17 حالة لأشخاص جاءوا من الخارج، بارتفاع عن 15 حالة في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقالت وزارة الصحة: إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 54، بتراجع عن 66 حالة قبل يوم، مضيفة: أن ثلاثة من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج.



ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 82719 حالة بزيادة 300 حالة عن العدد الذي تم إعلانه قبل يوم.‭‭‬‬ وتأتي هذه الزيادة الكبيرة بعد تعديلات في عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها.



وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة حتى يوم 17 نيسان/إبريل.



رام الله - دنيا الوطن