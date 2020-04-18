ملحم: سيتم مناقشة الأمور الهامة بالتعليم خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين





جاء تصريح ملحم خلال رده على سؤال لأحد المغردين عبر موقع التواصل الاجتماع، بشأن عدم حضور وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، الإيجاز الصحفي الخاص بتطورات فيروس (كورونا) اليومي حتى الآن.



وقال المتحدث باسم الحكومة في رده: "ندرك أهمية معرفة ما الذي سيحدث للمسيرة التعليمية سواءً في المدارس أو الجامعات، وكان من المقرر سابقاً تواجد وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي".

وأضاف: "لكن تم التأجيل، فهناك اجتماع الحكومة الاثنين والذي سيتم فيه مناقشة الأمور الهامة بالتعليم".





يشار إلى أن المدارس والجامعات معطلة في فلسطين منذ الأول من آذار/مارس الماضي، بناءً على قرار الرئيس محمود عباس إعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد.





رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه سيتم مناقشة الأمور الهامة بالتعليم خلال اجتماع الحكومة يوم الاثنين.