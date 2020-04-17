هكذا تفاعل المحجورون شمال قطاع غزة مع قدوم رمضان





وتُظهر الصور بعضا من المحجورين وهم يقومون بتعليق زينة رمضان على أسطح أماكن الحجر الاحترازي شمال قطاع غزة، حيث سيمكثون فيه ايام شهر رمضان.





وتقوم الداخلية بادخال كل من يأتي الى قطاع غزة لمدة 21 يوما ضمن خطوات مكافحة فيروس كورونا.





وكان 13 مواطنا اصيبوا بفيروس كورونا وأعلنت الداخلية عن شفاء 9 مصابين منهم في وقت سابق.





رام الله - دنيا الوطنتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من المواطنين الغزيين في الحجر الصحي الاحترازي شمال قطاع غزة وهم يستعدون لقدوم شهر رمضان في الحجر.