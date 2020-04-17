الجبهة الشعبية(القيادة العامة): الهجوم على مكانة أحمد جبريل يتنافى مع القيم الثورية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ، يوم الجمعة، بيان صحفي حول ماوصفتها بـ"الإفتراءات" التي شنتها بعض الأطراف ضد أحمد جبريل الأمين العام للجبهة في أعقاب الحلقات التي أجرتها معه قناة "الميادين".وقالت الجبهة في بيانها إن "الهجوم على مكانة ودور القائد جبريل النضالي يتنافى مع القيم الثورية وينطلق من سياسات لا تؤمن بخيار المقاومة".حسب ما ورد في نص البيان:وكانت حركة "فتح" قد قالت في بيان صدر عنها إن "أحمد جبريل، ليس المؤهل لرواية تجربة الثورة الفلسطينية"، موضحةً "أنه لطالما كان أداة تستخدمها بعض الأنظمة العربية لتخريب الثورة وتمزيقها من الداخل، وأداة سياسية وعسكرية لمحاولات للسيطرة على القرار الوطني الفلسطيني المستقل"، بحسب وصفها.وأضافت"فتح" في البيان الصادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، إن "سلسلة اللقاءات التي تجريها قناة الميادين مع هذا المأجور مليئة بالافتراءات والأكاذيب"، بحسب البيان، مضيفةً أنها "تأتي في سياق الدور التخريبي الذي يقوم به هذا المتآمر للمس برموز الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية، خاصة بالقائد الوطني التاريخي ياسر عرفات أبو عمار". كما قالت