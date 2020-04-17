رأفت يرحب بالموقف الروسي الرافض لخطط إسرائيل الخاصة بالضم

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رام الله - دنيا الوطن

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت بالموقف الروسي الرافض لخطط إسرائيل الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية الذي جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية اليوم الجمعة.



وقال رأفت في تصريح له: " إن قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذه الخطوة الخطيرة ينهي جميع الاتفاقيات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية ويجر المنطقة إلى المواجهة الحتمية، كما أنه يعكس العقلية الصهيونية المتطرفة والعنصرية التي تحكم إسرائيل والقائمة على الاستيطان وسرقة الأرض والموارد والممتلكات ومصادرة الحق الفلسطيني في تجسيد الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ".



وطالب رأفت الدول المؤثرة في العالم بما فيها روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والمنظومة الأممية جمعاء إلى العمل لعقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام من أجل وضع آليات لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بها.