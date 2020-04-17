دولي

تعرف على حصيلة وفيات كورونا حول العالم

تعرف على حصيلة وفيات كورونا حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الجمعة، حاجز 150 ألف حالة.

وسجلت في العالم، حتى مساء اليوم الجمعة، 2223240 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك 152328 حالة وفاة (6.85%)، بينما يبغ عدد المتعافين 567279 شخصا (25.5%) بحسب (روسيا اليوم).  

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بـ690900 حالة، وكذلك من حيث الوفيات بـ35955 حالة.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني من حيث الإصابات بـ188093 حالة، والثالث في قائمة الوفيات بـ19613 حالة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة من وجهة نظر حصيلة المصابين بـ172434 شخصا، كما تحتل الموقع الثاني من حيث عدد الوفيات بـ22745 حالة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة، وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا التفشي، يوم 11 مارس، جائحة.

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