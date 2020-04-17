محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح غد السبت

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر بأن مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت الحكومي سيكون جاهز لاستقبال المرضى بكافة الأقسام، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت.





وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي، خلال استقباله في دار المحافظة، د. نجي نزال مدير عام المستشفيات، وبمشاركة أمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد، ومدير عام صحة طولكرم د. عبد الفتاح الدرك، ومدير مستشفى ثابت د. ربيع نور وكادر من المستشفى بأنه بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ممثلةً بالوزيرة د. مي كيله، بتعقيم المستشفى بكافة أقسامه واتخاذ الإجراءات الأخرى حسب برتوكول وزارة الصحة، ليكون بذلك جاهز لاستقبال مرضانا وتقديم العلاج لهم.





وأشاد بجهود الطواقم الصحية، وكافة المكونات، والمتبرعين على ما قدموه لإعادة تشغيل مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت، مؤكداً على الاستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أهمية وعي المواطنين تجاه تلك التدابير الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.





بدوره ذكر نجي نزال بأن وزارة الصحة وبتعليمات من الوزيرة د. مي كيله، اتخذت جميع التدابير المتعلقة بتعقيم مستشفى د. ثابت ثابت حسب البرتوكولات الخاصة بوزارة الصحة، وبذلك يكون جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من السابعة صباحاً من يوم غد السبت، مشيداً بجهود المحافظ أبو بكر، والطواقم الطبية، والمتبرعين، وكل من بذل جهداً لأجل إعادة عمل المستشفى الذي يقدم الرعاية الطبية لأهلنا في محافظة طولكرم.

رام الله - دنيا الوطن