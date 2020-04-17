عاجل

  • حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 150 ألفا

شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح غد السبت

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح غد السبت
رام الله - دنيا الوطن
 أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر بأن مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت الحكومي سيكون جاهز لاستقبال المرضى بكافة الأقسام، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت. 

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي، خلال  استقباله في دار المحافظة، د. نجي نزال مدير عام المستشفيات، وبمشاركة أمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد، ومدير عام صحة طولكرم د. عبد الفتاح الدرك، ومدير مستشفى ثابت د. ربيع نور  وكادر من المستشفى بأنه  بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة ممثلةً بالوزيرة د. مي كيله، بتعقيم المستشفى بكافة أقسامه واتخاذ الإجراءات الأخرى حسب برتوكول وزارة الصحة، ليكون بذلك جاهز لاستقبال مرضانا وتقديم العلاج لهم.  

وأشاد بجهود الطواقم الصحية، وكافة المكونات، والمتبرعين على ما قدموه لإعادة تشغيل مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت، مؤكداً على الاستمرار  باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، مشدداً على أهمية وعي المواطنين تجاه تلك التدابير الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم. 

بدوره ذكر نجي نزال بأن وزارة الصحة وبتعليمات من الوزيرة د. مي كيله، اتخذت جميع  التدابير  المتعلقة بتعقيم مستشفى د. ثابت ثابت حسب البرتوكولات  الخاصة بوزارة الصحة، وبذلك يكون جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من السابعة صباحاً من يوم غد السبت، مشيداً بجهود المحافظ أبو بكر، والطواقم الطبية، والمتبرعين، وكل من بذل  جهداً لأجل إعادة عمل المستشفى الذي يقدم الرعاية الطبية لأهلنا في محافظة طولكرم. 
    

أخبار ذات صلة

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

الخليل: ضبط طنين من الخضار والفواكة التالفة والأجهزة الكهربائية المستعملة المهربة

الخليل: ضبط طنين من الخضار والفواكة التالفة والأجهزة الكهربائية المستعملة المهربة

هنية: مستعدون للتفاوض غير المباشر لاتمام صفقة تبادل.. وعلى الاحتلال دفع ثمن أربعة جنود

هنية: مستعدون للتفاوض غير المباشر لاتمام صفقة تبادل.. وعلى الاحتلال دفع ثمن أربعة جنود

المفتي العام يصدر فتوى بحكم صيام المصاب بـ &#34;الكورونا&#34;

المفتي العام يصدر فتوى بحكم صيام المصاب بـ "الكورونا"

مستوطنون ينصبون &#34;كرفانا&#34; شرق بيت لحم

مستوطنون ينصبون "كرفانا" شرق بيت لحم

أبو سيف يعلن تأجيل فعاليات بيت لحم 2020 ويتحدث عن أضرار القطاع الثقافي

أبو سيف يعلن تأجيل فعاليات بيت لحم 2020 ويتحدث عن أضرار القطاع الثقافي

الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع أنواع البضائع بين المحافظات

الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع أنواع البضائع بين المحافظات

عوض: الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية

عوض: الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح غد السبت

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح غد السبت

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

مستوطنون ينصبون &#34;كرفانا&#34; شرق بيت لحم

مستوطنون ينصبون "كرفانا" شرق بيت لحم

أبو سيف يعلن تأجيل فعاليات بيت لحم 2020 ويتحدث عن أضرار القطاع الثقافي

أبو سيف يعلن تأجيل فعاليات بيت لحم 2020 ويتحدث عن أضرار القطاع الثقافي

الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع أنواع البضائع بين المحافظات

الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع أنواع البضائع بين المحافظات

عوض: الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية

عوض: الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية

أسرى فلسطين: الاحتلال يحتجز 50 محرراً من وفاء الاحرار منذ ست سنوات

أسرى فلسطين: الاحتلال يحتجز 50 محرراً من وفاء الاحرار منذ ست سنوات

بمناسبة يوم الأسير: التميمي يطالب بالإفراج عن الاسرى

بمناسبة يوم الأسير: التميمي يطالب بالإفراج عن الاسرى

منوعات

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

&#34;رامز جلال مجنون رسمي&#34; في رمضان.. شاهد &#34;البوستر&#34; المُرعب

"رامز جلال مجنون رسمي" في رمضان.. شاهد "البوستر" المُرعب

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة المصرية: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سوريا تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 38 حالة

سوريا تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 38 حالة

الجزائر تسجل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السيسي يتوصل لاتفاق مع رئيس وزراء الهند بخصوص مكافحة فيروس كورونا

السيسي يتوصل لاتفاق مع رئيس وزراء الهند بخصوص مكافحة فيروس كورونا