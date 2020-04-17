الصحة العالمية: الصين راجعت حصيلة ضحايا كورونا لتجنب بقاء أي حالات غير موثقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الصين قامت بمراجعة حصيلة ضحايا فيروس كورونا للتأكد من عدم وجود أي حالات لم يتم تسجيلها وتوثيقها.





وأشارت ماريا فان كيركهوف، خبيرة علم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى أن الصين قامت بمراجعة مختلف مصادر المعلومات، بما فيها خدمات الجنازة وبيانات المستشفيات ومراكز الاحتجاز ودور رعاية المسنين والمختبرات، وذلك للتأكد من عدم وجود حالات غير موثقة أو موثقة مرتين عن طريق الخطأ بحسب (روسيا اليوم).





وأضافت أن المنظومة الصحية في مدينة ووهان الصينية كانت تحت ضغط كبير في المرحلة الأولى بسبب أعداد المرضى، وأن بعض المرضى توفوا بمنازلهم وبعض الأطباء لم يتمكنوا من إعداد كل الوثائق في الوقت المطلوب.





واعتبرت منظمة الصحة أن دولا أخرى قد تقوم بمراجعة البيانات أيضا، مشيرة إلى أنه يجب القيام بذلك بأسرع ما يمكن.





يذكر أن الصين واجهت اتهامات من الولايات المتحدة بإخفاء المعلومات عن فيروس كورونا، الأمر الذي نفته بكين بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بالشفافية.

رام الله - دنيا الوطن