الخليل: ضبط طنين من الخضار والفواكة التالفة والأجهزة الكهربائية المستعملة المهربة

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الضابطة الجمركية، اليوم الجمعة، طنين من الخضار والفواكة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والأجهزة الكهربائية المستعملة القادمة من إسرائيل.



وأوضحت الضابطة في بيان، بأن طواقهما بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل ضبطت على مدخل بلدة سعير شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، وبداخلها طنين من الخضار والفواكه غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، وأيضا ملابس وأجهزه كهربائية و"مشاتيح" خشب مستعملة، حيث تم التحفظ عليها، وإستدعاء جهة الإختصاص (وزارتي الصحة والزراعة) ولجنة مكافحة فيروس "كورونا" في الخليل، وأقرت وعلى الفور إتلاف البضاعة بالكامل وذلك بالتعاون مع بلدية دورا، ومن ثم إستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.



وقد تم الإتلاف بناءاً على قرار وزير الإقتصاد بمنع إدخال أي مواد مستعملة قادمة من إسرائيل لمنع إنتقال عدوى الفيروس إلى محافظات الضفة الغربية.