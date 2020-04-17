عاجل

  • حصيلة وفيات كورونا في العالم تتجاوز 150 ألفا

شؤون فلسطينية

المفتي العام يصدر فتوى بحكم صيام المصاب بـ "الكورونا"

المفتي العام يصدر فتوى بحكم صيام المصاب بـ "الكورونا"
رام الله - دنيا الوطن
قال المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين؛ "إذا ثبت طبيًا بأن الصوم يضر المصاب بفيروس كورونا، فله أن يفطر في نهار شهر رمضان المبارك، ويلزمه القضاء عند تعافيه وتمكنه من ذلك، إلا إذا كان عجزه عن الصيام دائماً فيخرج فدية عن كل يوم يفطره، بإطعام مسكين، على ألا تقل قيمة الفدية اليومية عن مقدار صدقة الفطر، وهي لهذا العام تسعة شواقل".

وأوضح الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الافتاء، اليوم الجمعة، حول حكم صيام المصابين بالفيروس، إن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، فرضه الله فرض عين على المسلم البالغ العاقل المقيم المستطيع له، ويحرم التهاون في أدائه عند تحقق شروط وجوبه، مشيرا إلى أنه شرع الإفطار للذي يشق عليه الصوم بسبب المرض، أو يضرّه، أو يعرضه إلى حرج بالغ ومشقة غير محتملة، أو كان يحتاج إلى تناول دواء لازم في النهار، أو غذاء أو سوائل بسبب مرضه، فما جعل الله في دينه من حرج، والذي يحدد عجز المرء عن الصيام، الشخص نفسه، وطبيبه الحاذق بحسب (وفا).

وأضاف: يترتب على المريض الذي يفطر في حالة اضطراره لذلك أن يقضي الأيام التي أفطرها إن كان يرجى برؤه من المرض، أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى شفاؤه، فتجب عليه حينئذ الفدية، وهي إطعام مسكين وجبتين من أوسط طعام مخرجها، عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمتها عن قيمة صدقة الفطر في حدها الأدنى.

أخبار ذات صلة

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح غد السبت

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح غد السبت

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

الخليل: ضبط طنين من الخضار والفواكة التالفة والأجهزة الكهربائية المستعملة المهربة

الخليل: ضبط طنين من الخضار والفواكة التالفة والأجهزة الكهربائية المستعملة المهربة

هنية: مستعدون للتفاوض غير المباشر لاتمام صفقة تبادل.. وعلى الاحتلال دفع ثمن أربعة جنود

هنية: مستعدون للتفاوض غير المباشر لاتمام صفقة تبادل.. وعلى الاحتلال دفع ثمن أربعة جنود

مستوطنون ينصبون &#34;كرفانا&#34; شرق بيت لحم

مستوطنون ينصبون "كرفانا" شرق بيت لحم

أبو سيف يعلن تأجيل فعاليات بيت لحم 2020 ويتحدث عن أضرار القطاع الثقافي

أبو سيف يعلن تأجيل فعاليات بيت لحم 2020 ويتحدث عن أضرار القطاع الثقافي

الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع أنواع البضائع بين المحافظات

الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع أنواع البضائع بين المحافظات

عوض: الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية

عوض: الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية

التعليقات

الدنيا حكايات

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

العالم الإسلامي بعد (كورونا)

شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح غد السبت

محافظ طولكرم: مستشفى ثابت الحكومي جاهز لاستقبال المرضى اعتبارا من صباح غد السبت

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

مزهر: قضية الاسرى ستظل عنوان إجماع وطني وشعبي وعلى رأس أولويات نضالنا

مستوطنون ينصبون &#34;كرفانا&#34; شرق بيت لحم

مستوطنون ينصبون "كرفانا" شرق بيت لحم

أبو سيف يعلن تأجيل فعاليات بيت لحم 2020 ويتحدث عن أضرار القطاع الثقافي

أبو سيف يعلن تأجيل فعاليات بيت لحم 2020 ويتحدث عن أضرار القطاع الثقافي

الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع أنواع البضائع بين المحافظات

الشيوخي يؤكد على أهمية حرية حركة جميع أنواع البضائع بين المحافظات

عوض: الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية

عوض: الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية

أسرى فلسطين: الاحتلال يحتجز 50 محرراً من وفاء الاحرار منذ ست سنوات

أسرى فلسطين: الاحتلال يحتجز 50 محرراً من وفاء الاحرار منذ ست سنوات

بمناسبة يوم الأسير: التميمي يطالب بالإفراج عن الاسرى

بمناسبة يوم الأسير: التميمي يطالب بالإفراج عن الاسرى

منوعات

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

تعليق نادية الجندي عن سبب انتشار كورونا يثير سخرية النشطاء

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هل هذه الفتاة هي عروس فارس كرم؟

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

هيفاء وهبي تكشف زيارة إليسا لها وبعض أسرارها

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

وفاة نجم شهير وسط شكوك بإصابته بكورونا

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

تولين البكري تنفصل بعد خطوبة استمرت 40 يوماً

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

بعد فيديو هيفاء وهبي الذي صدم الجمهور.. كيف تغيرت ملامح جميلات لبنان؟

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

انتقادات لفنانة خليجية استعرضت هدية كلبها من علامة فاخرة بسعر صادم

&#34;رامز جلال مجنون رسمي&#34; في رمضان.. شاهد &#34;البوستر&#34; المُرعب

"رامز جلال مجنون رسمي" في رمضان.. شاهد "البوستر" المُرعب

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تصريحات فنان شهير بشأن كورونا في مصر تثير الجدل

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

تيم حسن يُعلن خبراً سيئاً لجمهوره

عربي

الصحة المصرية: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة المصرية: تسجيل 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سوريا تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 38 حالة

سوريا تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 38 حالة

الجزائر تسجل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل 16 وفاة و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السيسي يتوصل لاتفاق مع رئيس وزراء الهند بخصوص مكافحة فيروس كورونا

السيسي يتوصل لاتفاق مع رئيس وزراء الهند بخصوص مكافحة فيروس كورونا