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سوريا تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 38 حالة

سوريا تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 38 حالة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 38 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا، تسجيل 8 إصابات، أربع منها يوم الثلاثاء، وأربع يوم الأربعاء الماضيين بحسب (روسيا اليوم).

كما أفادت الوزارة بوفاة حالتين وشفاء 5 حتى اليوم.

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