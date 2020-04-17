سوريا تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 38 حالة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس إلى 38 حالة.



وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا، تسجيل 8 إصابات، أربع منها يوم الثلاثاء، وأربع يوم الأربعاء الماضيين بحسب (روسيا اليوم).



كما أفادت الوزارة بوفاة حالتين وشفاء 5 حتى اليوم.