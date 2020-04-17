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شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون "كرفانا" شرق بيت لحم

مستوطنون ينصبون "كرفانا" شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، بيتا متنقلا "كرفانا" في أراضي "جب الذيب" قرب قرية الفرديس شرق مدينة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مستوطني "ازديبار" المقامة على أراضي المواطنين نصبوا "كرفانا" في إطار محاولاتهم توسيع حدود المستوطنة.

يشار الى ان قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة خاصة منذ اعلان حالة الطوارئ عقب أزمة "كورونا" اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم، من تقطيع أشجار وأشتال، وشق طرق التفافية، ونصب كرفانات. 


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