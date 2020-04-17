دولي

تحذيرات من انفجار بؤرة جديدة لكورونا

تحذيرات من انفجار بؤرة جديدة لكورونا
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 22 ألف شخص في منطقة جنوب آسيا المكتظة بالسكان، إثر ارتفاع عدد الحالات في الهند فيما أغلقت جزر المالديف عاصمتها.

وحذر مسؤولو الصحة من أن المنطقة، التي تضم خمس سكان العالم، يمكن أن تكون خط المواجهة الجديد ضد المرض بسبب الملايين الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة المكتظة وأنظمة الصحة العامة الهشة بحسب (روسيا اليوم).

وارتفع عدد الحالات في الهند إلى 13387، وهي قفزة بواقع 700 حالة عن اليوم السابق، على الرغم من إجراءات الإغلاق العام القاسية التي دخلت أسبوعها الرابع وستستمر حتى أوائل مايو على الأقل.

من جهتها، فرضت السلطات في منتجع جزر المالديف حالة الإغلاق في العاصمة مالي لمدة 14 يوما بعد ثبوت إصابة 8 أشخاص على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ليصل المجموع هناك إلى 28.

وكانت الحكومة قد أوقفت في وقت سابق جميع عمليات السفر من وإلى الجزر الاستوائية وأغلقت الشركات وأصدرت أوامر صارمة بالبقاء في المنازل بالعاصمة، التي يعيش فيها 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 450 ألف نسمة، خوفا من تفشي المرض في المدينة المزدحمة.

بدورها، حذرت بنغلادش سكانها البالغ عددهم 160 مليون نسمة من تعرض البلاد للخطر بعد اكتشاف حالات إيجابية في 45 منطقة من إجمالي 64. وحذرت من اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص ينتهك أوامر البقاء في المنزل.

وفيما يلي الأرقام الحكومية الرسمية عن انتشار الفيروس في جنوب آسيا:

-الهند 13387 حالة مؤكدة بما في ذلك 437 حالة وفاة

-  باكستان 5988 حالة بينها 107 حالات وفاة

-  بنغلادش 1838 حالة بينها 75 حالة وفاة

-  أفغانستان 906 حالات، من بينها 30 حالة وفاة

-سريلانكا 238 حالة منها 7 وفيات

- جزر المالديف 28 حالة ولا يوجد وفيات

- نيبال 16 حالة ولا يوجد وفيات

- بوتان لديها خمس حالات ولا وفيات

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