دولي

رقم قياسي جديد في وفيات كورونا بتركيا

رقم قياسي جديد في وفيات كورونا بتركيا
رام الله - دنيا الوطن
سجلت تركيا رقما قياسيا جديدا في الارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بـ126 حالة جديدة، إلا أن حصيلة الإصابات شهدت تراجعا ملموسا إلى مستوى 4353.

كما ذكر قوجة أن عدد الإصابات المؤكدة بمرض "COVID-19" زاد بواقع 4353 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 78546 شخصا، فيما تم إجراء 40270 فحصا خاصا جديدا بالعدوى.  وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي بواقع 126 حالة ليصل إلى مستوى 1769، في حصيلة قياسية جديدة تم رصدها في تركيا، حيث جرى تسجيل أكبر ارتفاع سابق أمس الخميس وبلغ 125 وفاة بحسب (روسيا اليوم).

ويشير هذا الرقم كذلك إلى تراجع الارتفاع اليومي لعدد الإصابات، والذي بلغ في إحصائية الخميس 4801 حالة.

كما أفاد قوجة بارتفاع كبير في عدد المتعافين، حيث تم تسجيل 1542 حالة شفاء جديدة، ما يمثل معدلا قياسيا في هذا المجال، وذكر أن العدد العام للمتعافين بلغ نقطة 8631 حالة.

وشدد قوجة على وجود توازن بين عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات وحصيلة المصابين المتعافين الذين يخرجون منها، مضيفا: "وتيرة ارتفاع عدد الإصابات الجديدة تنخفض، مثلما كنا نتوقع".

وقال وزير الصحة التركي، تعليقا على هذه المعطيات: "لدينا نقطتا قوة، وهما الوقاية والعلاج، دعونا نستخدم قدراتنا".

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