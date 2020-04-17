عوض: الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية

قال رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة "محمد عوض"، "إن الواقع الذي نمر به يتطلب درجة عالية من الجهوزية والاستعداد ونحن على ثقة بأن الطواقم الصحية على حجم المسئولية الكبيرة وثقة شعبكم بكم".





وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا لمتابعة تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، مع وكيل وزارة الصحة "يوسف أبوالريش" بحسب (وكالة الرأي الحكومية).





وأضاف "أشعر بالفخر لما تقوم به وزارة الصحة من إجراءات وخطوات وخطط لكي نصل الى نهاية هذه الجائحة بسلام لكل أبناء شعبنا".

رام الله - دنيا الوطن